COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса

Власти Украины получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

«Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки», — написал Ляшко.

Он отметил, что Украина получит более 8 млн доз вакцины бесплатно, а также шприцы для инъекций.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал ожидаемые сроки получения вакцины от коронавируса.