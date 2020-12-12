COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса

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Власти Украины получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки», — написал Ляшко.

Он отметил, что Украина получит более 8 млн доз вакцины бесплатно, а также шприцы для инъекций. 

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал ожидаемые сроки получения вакцины от коронавируса.

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