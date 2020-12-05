На Украине назвали ожидаемые сроки получения вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» назвал ожидаемые сроки получения вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«В рамках глобальной инициативы COVAX 8 млн доз мы должны получить в первом полугодии, надеемся, что это будет конец первого — начало второго квартала. Там есть у них в портфеле вакцины AstraZeneca, Moderna, Novavax. Помимо COVAX, в том числе с компаниями, которые мы назвали, мне кажется, что мы уже на финальной стадии подписания документов и сможем в скором будущем сказать о непосредственно поставках от компаний», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Вместе с этим министр добавил, что пока Украина не имеет инфраструктуры для транспортировки и хранения вакцины Pfizer, которой требуются холодильники, сохраняющие холод на уровне -70 °С.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство «уникальной» украинской вакцины от коронавирусной инфекции.

Вместе с этим он заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину в случае успешных испытаний препарата.