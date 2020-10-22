Зеленский заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в случае успешных испытаний препарата.

Как сообщает офис Зеленского, об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам.

«Глава государства отметил, что на Украине ещё с советских времён никто не занимался разработкой вакцин. Он добавил, что если вакцина против коронавируса успешно пройдёт испытания, он готов испытать её на себе», — говорится в сообщении.

Вместе с этим украинский лидер добавил, что если у какой-то из стран подтверждённая вакцина от коронавируса появится раньше, чем пройдут все исследования украинского препарата, то Украина купит её.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции.

Позднее украинский Минздрав назвал стоимость разработки украинской вакцины от COVID-19.