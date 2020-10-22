На Украине назвали цену разработки украинской вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, сколько будет стоить разработка украинской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Мы профинансируем со стороны государства. И президент страны на этом настаивает, что нам это надо. Это будет стоить, если перевести в гривны, более 100—150 млн гривен», — сказал он.

Как отметил президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов, все фазы испытаний украинской вакцины займут от девяти месяцев до года.

«Мы можем рассчитывать, если всё пойдёт абсолютно ровно, ни разу не пропадёт электричество, то это девять месяцев. Реально — год, потому что эти процессы нельзя ускорять. Надо провести все фазы», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции.