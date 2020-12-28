Глава МИД Украины заявил об окончательном разрыве с «русским миром»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу «Международная политика» заявил, что его страна окончательно разорвала отношения с «русским миром».

Он рассказал, что переговоры в нормандском формате в Минске «далеко не лёгкие и очень скучные».

По его словам, Киев открыт для креативных решений и намерен настаивать на конкретных шагах для достижения прогресса в мирном процессе.

При этом Кулеба заявил, что Киев «ни в коем случае не отклонится от двух фундаментальных принципов».

«Во-первых, Украина никогда не отступится ни от Крыма, ни от Донбасса. И во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что её разрыв с русским миром окончателен», — сказал он.

Также он заявил, что принадлежность Украины к евро-атлантическому Западу необратима.

Ранее в Кремле отметили пассивность Киева в урегулировании ситуации в Донбассе.

Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося на полуострове в 2014 году. Тогда подавляющая часть его жителей выступили за воссоединение с Россией.