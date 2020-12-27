Песков отметил пассивность Киева в урегулировании ситуации в Донбассе

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Пассивность Киева в процессе урегулирования ситуации в Донбассе видна невооружённым глазом, и в Париже, и в Берлине это понимают. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил пассивность Киева в урегулировании ситуации в Донбассе
  • Reuters

«И Россия, и Германия, и Франция делают всё возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт. Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулировать. Пассивность Киева в деле реализации принятых решений видна невооружённым глазом и в Париже, и в Берлине», — приводит слова Пескова портал «Вести».

Он подчеркнул, что Франция и Германия «не скрывают своего разочарования по многим-многим моментам этой ситуации».

По его словам, речь идёт о внутриукраинском конфликте — «ни Россия, на Франция, ни Германия не являются участником или стороной в этом конфликте».

Ранее Песков прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса.

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