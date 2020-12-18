Песков прокомментировал слова Путина о наращивании помощи Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса.

«К сожалению, о «городе-саде» там говорить не приходится, к сожалению, не забывайте, что этот регион абсолютно отторгнут Украиной, не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины. В этих условиях, конечно же, с учётом проживания там большого количества русскоговорящих людей, Россия не может оставаться безучастной и не будет оставаться, как сказал президент», — рассказал журналистам Песков.

Глава государства во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря заявил, что Россия «как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать».

Путин уточнил, что это касается вопросов производства, решения проблем социального характера и инфраструктурных вопросов.