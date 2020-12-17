Путин оценил отношения России и Украины

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о перспективах отношений России и Украины.

«Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной, это в значительной степени зависит от украинских властей. Я сейчас не скажу от Украины — от украинских властей», — сказал он.

Путин напомнил, что практически все предыдущие президенты Украины, а также действующий украинский лидер Владимир Зеленский приходили с лозунгами объединения страны, а в конечном итоге и выстраивания отношений с Россией.

«Но ничего не получается у них до сих пор. Потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа, большинство избирателей. А попадая во власть, уже начинают немного колебаться и постоянно оглядываться — не хватает, мне кажется, политического мужества — на крайние националистические силы. И процесс замирает», — заявил Путин.

По его мнению, «так же происходит примерно и сейчас».

При этом Путин подчеркнул, что достигнутая в Париже договорённость о прекращении боевых действий в Донбассе соблюдается, что является большим достижением. При этом ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы и ничего по сути не сделано в плане политического урегулирования, подчеркнул президент.

Путин считает, что урегулирование на Украине неизбежно, но в значительной степени зависит от украинских властей.

«Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса», — добавил президент.

Он уточнил, что это касается вопросов производства, решения проблем социального характера и инфраструктурных вопросов.