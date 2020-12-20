Зеленский: обосновать отказ от российской вакцины невозможно

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RT
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам его страны невозможно будет объяснить, почему Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, в ситуации когда США и ЕС не предоставляют свои вакцины.
Зеленский: обосновать отказ от российской вакцины невозможно
  • © president.gov.ua

Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

«Невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают», — сказал украинский лидер.

Отмечается, что президент Украины недоволен тем, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому американская сторона не будет поставлять вакцину от COVID-19 в другие страны, пока доступ к ней не получат все американские граждане.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 уже в начале 2021 года.

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