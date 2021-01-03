Медведчук оценил заявление замглавы Минздрава Украины о «Спутнике V»
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ОПЗЖ.
«Заявление главного санврача Украины, точнее, «недоразумения от медицины» Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в Минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, — это маразматический трёп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан», — говорится в заявлении Медведчука.
По его словам, на данный момент ни одна из существующих вакцин не прошла третью фазу испытаний.
Он призвал специалистов, чтобы они объяснили это Ляшко, а тот в свою очередь донёс эти факты до украинского президента Владимира Зеленского.
«Потому что сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производством её на Украине с получением для этого высоких технологий», — считает Медведчук.
Ранее Медведчук заявил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в украинские органы власти документы для государственной регистрации российского препарата «Спутник V».
После этого Ляшко сказал, что «Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований».