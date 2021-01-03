Медведчук оценил заявление замглавы Минздрава Украины о «Спутнике V»

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук прокомментировал заявление главного санитарного врача Украины, замглавы Минздрава Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ОПЗЖ.

«Заявление главного санврача Украины, точнее, «недоразумения от медицины» Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в Минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, — это маразматический трёп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан», — говорится в заявлении Медведчука.

По его словам, на данный момент ни одна из существующих вакцин не прошла третью фазу испытаний.

Он призвал специалистов, чтобы они объяснили это Ляшко, а тот в свою очередь донёс эти факты до украинского президента Владимира Зеленского.

«Потому что сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производством её на Украине с получением для этого высоких технологий», — считает Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в украинские органы власти документы для государственной регистрации российского препарата «Спутник V».

После этого Ляшко сказал, что «Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований».