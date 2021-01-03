Медведчук оценил заявление замглавы Минздрава Украины о «Спутнике V»

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук прокомментировал заявление главного санитарного врача Украины, замглавы Минздрава Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Медведчук оценил заявление замглавы Минздрава Украины о «Спутнике V»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ОПЗЖ.

«Заявление главного санврача Украины, точнее, «недоразумения от медицины» Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в Минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, — это маразматический трёп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан», — говорится в заявлении Медведчука.

По его словам, на данный момент ни одна из существующих вакцин не прошла третью фазу испытаний.

Он призвал специалистов, чтобы они объяснили это Ляшко, а тот в свою очередь донёс эти факты до украинского президента Владимира Зеленского.

«Потому что сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производством её на Украине с получением для этого высоких технологий», — считает Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в украинские органы власти документы для государственной регистрации российского препарата «Спутник V».

После этого Ляшко сказал, что «Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований».

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