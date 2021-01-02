В Минздраве Украины ответили на призыв зарегистрировать «Спутник V»

Главный санитарный врач Украины, замглавы украинского Минздрава Виктор Ляшко прокомментировал призыв зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

По его словам, «Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований».

«Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности», — заявил Ляшко в своём Facebook.

Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в украинские органы власти документы для государственной регистрации российского препарата «Спутник V».

23 декабря Минздрав России принял решение не набирать новых добровольцев для клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Также в центре им. Гамалеи заявили, что добровольцам, участвующим в испытаниях «Спутника V», больше не будут вводить плацебо, поскольку препарат доказал свою безопасность.

В ноябре сообщалось, что эффективность российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований в России составила 92%.