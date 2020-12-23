Минздрав останавливает набор добровольцев для испытаний вакцины «Спутник V»

Минздрав России принял решение не набирать новых добровольцев для клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявили в пресс-службе министерства.

«С учётом анализа промежуточных данных по безопасности и эффективности Минздравом России принято решение одобрить изменение числа участников пострегистрационного клинического исследования вакцины «Спутник V»… до числа фактически включённых в исследование добровольцев», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о 31 тыс. человек.

«Наблюдение за добровольцами продолжится в полном соответствии с протоколом в течение как минимум шести месяцев», — добавили в Минздраве.

Там подчеркнули, что набор новых участников в исследование производиться не будет.

«Набранная группа участников исследований позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени», — говорится в сообщении.

Ранее в центре им. Гамалеи заявили, что добровольцам, участвующим в испытаниях «Спутника V», больше не будут вводить плацебо, поскольку препарат доказал свою безопасность.