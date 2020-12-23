Испытывающим «Спутник V» добровольцам больше не будут вводить плацебо

Добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V», по разрешению Минздрава больше не будут вводить плацебо, поскольку препарат доказал свою безопасность, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день, набор (добровольцев для введения плацебо. — RT) в связи с тем, что там всё доказано, а пандемия идёт и плацебо — это совсем нехорошо», — цитирует его РИА Новости.

При этом исследования вакцины продолжатся.

«Я бы выявил сейчас тех, кто получил плацебо, и привил, но пока непонятно, позволит ли это регуляторика», — добавил Гинцбург.

Он рассказал, что многие добровольцы, которые по результатам анализов узнали, что получили плацебо, решили вакцинироваться настоящим препаратом.

Ранее эффективность вакцины «Спутник V» от коронавируса была подтверждена на уровне 91,4%.

Вакцина «Спутник V» также показала 100%-ную защиту от тяжёлого течения заболевания коронавирусом.

В октябре Гинцбург отмечал, что участники испытаний вакцины «Спутник V» не знают, что им вводят, вакцину или плацебо.