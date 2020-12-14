Эффективность вакцины «Спутник V» от COVID-19 подтвердили на уровне 91,4%

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Эффективность вакцины «Спутник V» от коронавируса была подтверждена на уровне 91,4% в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. Об этом говорится в заявлении РФПИ, поступившем в распоряжение RT.
Эффективность вакцины «Спутник V» от COVID-19 подтвердили на уровне 91,4%
  • Reuters

«Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4% на основании анализа данных в заключительной контрольной точке после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины», — говорится в сообщении.

Расчёт эффективности проводили на основе данных по 22 714 добровольцам, которые получили первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо.

Как заявили в РФПИ, достижение заключительной репрезентативной контрольной точки позволяет доказать эффективность вакцины на уровне выше 90% на 78 подтверждённых случаях заболевания среди добровольцев.

«Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжёлых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%», — добавили в РФПИ.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник V», вероятно, сможет защищать организм в течение двух лет.

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