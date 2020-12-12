Гинцбург: «Спутник V» может защитить от коронавируса в течение двух лет

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что вакцина против коронавируса «Спутник V», созданная на основе той же платформы, которая использовалась при разработке препарата против лихорадки Эбола, вероятно, сможет защищать организм в течение двух лет.

«Я могу сейчас только предполагать, необходимы экспериментальные данные. Что касается нашей вакцины, платформа, на основе которой она была создана, на ней была создана вакцина против Эболы. Там есть экспериментальные данные, показывающие, что данный аналогичный вакцинный препарат даёт защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Также он прокомментировал срок возможного действия вакцины от Pfizer.

«На какой срок будет давать защиту препарат Pfizer, трудно сказать, но, исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше четырёх, от силы пяти месяцев, хотя это необходимо экспериментально проверить», — отметил он.

Ранее Гинцбург оценил эффективность испытаний «Спутника V» на пожилых.