Гинцбург: «Спутник V» может защитить от коронавируса в течение двух лет

Короткая ссылка
Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что вакцина против коронавируса «Спутник V», созданная на основе той же платформы, которая использовалась при разработке препарата против лихорадки Эбола, вероятно, сможет защищать организм в течение двух лет.
Гинцбург: «Спутник V» может защитить от коронавируса в течение двух лет
  • РИА Новости

«Я могу сейчас только предполагать, необходимы экспериментальные данные. Что касается нашей вакцины, платформа, на основе которой она была создана, на ней была создана вакцина против Эболы. Там есть экспериментальные данные, показывающие, что данный аналогичный вакцинный препарат даёт защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Также он прокомментировал срок возможного действия вакцины от Pfizer.

«На какой срок будет давать защиту препарат Pfizer, трудно сказать, но, исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше четырёх, от силы пяти месяцев, хотя это необходимо экспериментально проверить», — отметил он.

Ранее Гинцбург оценил эффективность испытаний «Спутника V» на пожилых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить