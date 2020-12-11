Гинцбург оценил эффективность испытаний «Спутника V» на пожилых

После получения добровольцами старше 60 лет второй инъекции вакцины «Спутник V» не зафиксировано случаев их заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, 10 декабря прошёл 21 день с момента последней инъекции последнего испытуемого старше 60 лет.

«Там всё очень хорошо по эпидемиологической эффективности в плане «заболел — не заболел», там всё отлично просто. После первой инъекции у кого-то там что-то в лёгкой форме было, а после второй, то есть как по инструкции положено, насколько мне сказали, ни у кого не было», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он добавил, что оценка результатов вакцинации потребует ещё 10—12 дней.

Глава центра имени Гамалеи также отметил, что каких-либо побочных эффектов от вакцинации у добровольцев не отмечено.

16 октября началось исследование вакцины от COVID-19 «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет.

Руководитель клинического исследования, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин в интервью газете «Известия» рассказал о ходе испытаний «Спутника V» на пожилых.