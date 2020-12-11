Гинцбург оценил эффективность испытаний «Спутника V» на пожилых
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По его словам, 10 декабря прошёл 21 день с момента последней инъекции последнего испытуемого старше 60 лет.
«Там всё очень хорошо по эпидемиологической эффективности в плане «заболел — не заболел», там всё отлично просто. После первой инъекции у кого-то там что-то в лёгкой форме было, а после второй, то есть как по инструкции положено, насколько мне сказали, ни у кого не было», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.
Он добавил, что оценка результатов вакцинации потребует ещё 10—12 дней.
Глава центра имени Гамалеи также отметил, что каких-либо побочных эффектов от вакцинации у добровольцев не отмечено.
16 октября началось исследование вакцины от COVID-19 «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет.
Руководитель клинического исследования, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин в интервью газете «Известия» рассказал о ходе испытаний «Спутника V» на пожилых.