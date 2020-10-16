Мурашко сообщил о старте испытаний «Спутника V» на лицах старше 60 лет
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- РИА Новости
«Стартовало исследование вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России, на добровольцах старше 60 лет», — цитирует РИА Новости Мурашко.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о начале испытаний в республике российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.