Мурашко сообщил о старте испытаний «Спутника V» на лицах старше 60 лет

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что началось исследование вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет.
Мурашко сообщил о старте испытаний «Спутника V» на лицах старше 60 лет
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Стартовало исследование вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России, на добровольцах старше 60 лет», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о начале испытаний в республике российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.

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