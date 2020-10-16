Мурашко сообщил о старте испытаний «Спутника V» на лицах старше 60 лет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что началось исследование вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет.

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РИА Новости