Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 на группах риска

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Институт имени Гамалеи запустил клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на группах риска, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 на группах риска
  • © Российский Фонд Прямых Инвестиций

«Как раз сейчас институт Гамалеи запустил несколько клинических испытаний дополнительно на группах риска. То есть они сейчас запускают на более пожилых, они запускают ещё на ряде групп риска», — приводит его слова РИА Новости.

Дмитриев отметил, что фундаментально препарат менее рисковый, потому что основан на аденовирусе человека.

Ранее сообщалось, что все регионы России получили первые пробные партии вакцины «Спутник V», которые были выпущены для гражданского оборота.

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