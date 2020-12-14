Вакцина «Спутник V» показала 100%-ную защиту от тяжёлого коронавируса
- Reuters
«Мы показали, что даже те случаи, которые были в группе вакцинированных, все протекали исключительно как лёгкие, при этом в группе плацебо также были случаи — и тяжёлые, и средние. Поэтому можно сказать, что вакцина также обеспечивает 100%-ную защиту от тяжёлого течения COVID-19», — рассказал он в ходе брифинга по промежуточным результатам пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V».
Ранее стало известно, что эффективность вакцины «Спутник V» от коронавируса была подтверждена на уровне 91,4%.
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что «Спутник V», вероятно, сможет защищать организм в течение двух лет.