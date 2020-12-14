Вакцина «Спутник V» показала 100%-ную защиту от тяжёлого коронавируса

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Все случаи заболевания коронавирусом среди добровольцев, получивших в рамках клинических испытаний российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», проходили в лёгкой форме, сообщил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
Вакцина «Спутник V» показала 100%-ную защиту от тяжёлого коронавируса
  • Reuters

«Мы показали, что даже те случаи, которые были в группе вакцинированных, все протекали исключительно как лёгкие, при этом в группе плацебо также были случаи — и тяжёлые, и средние. Поэтому можно сказать, что вакцина также обеспечивает 100%-ную защиту от тяжёлого течения COVID-19», — рассказал он в ходе брифинга по промежуточным результатам пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V».

Ранее стало известно, что эффективность вакцины «Спутник V» от коронавируса была подтверждена на уровне 91,4%.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что «Спутник V», вероятно, сможет защищать организм в течение двух лет.

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