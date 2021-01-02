Украинская компания подала документы на регистрацию «Спутника V»
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Об этом говорится на сайте политсилы.
«30 декабря 2020 года харьковская компания «Биолек»... обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата — вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», — сообщил он.
Медведчук уточнил, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины.
«Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса — этой чумы XXI века», — добавил политик.
Ранее в РФПИ рассказал о возможном сотрудничестве с Украиной по вакцине.