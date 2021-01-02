Украинская компания подала документы на регистрацию «Спутника V»

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом говорится на сайте политсилы.

«30 декабря 2020 года харьковская компания «Биолек»... обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата — вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», — сообщил он.

Медведчук уточнил, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины.

«Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса — этой чумы XXI века», — добавил политик.

Ранее в РФПИ рассказал о возможном сотрудничестве с Украиной по вакцине.