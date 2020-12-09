РФПИ рассказал о возможном сотрудничестве с Украиной по вакцине

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и институт Гамалеи готовы поставить сырьё для производства на Украине вакцины от коронавируса «Спутник V».

«РФПИ и институт Гамалеи готовы подписать соглашение о технологическом трансфере и поставить сырьё для производства вакцины», — цитирует фонд РИА Новости.

Там отметили, что харьковский завод «Биолек» обладает необходимыми технологическими возможностями по производству вакцин на основе аденовирусного вектора человека.

«На мощностях предприятия были произведены первые тестовые розливы, технологически идентичные производству вакцины «Спутник V». Готовность завода к производству готовой формы вакцины подтверждается предоставленным видео технологического процесса», — добавили в РФПИ.

Ранее стало известно, что РФПИ и центр им. Гамалеи готовы производить вакцину «Спутник V» на Украине и подать документы для её регистрации там.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что на Украине есть нужные мощности для производства российской вакцины от коронавируса.