РФПИ рассказал о возможном сотрудничестве с Украиной по вакцине

Короткая ссылка
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и институт Гамалеи готовы поставить сырьё для производства на Украине вакцины от коронавируса «Спутник V».
РФПИ рассказал о возможном сотрудничестве с Украиной по вакцине
  • © REUTERS/Anton Vaganov

«РФПИ и институт Гамалеи готовы подписать соглашение о технологическом трансфере и поставить сырьё для производства вакцины», — цитирует фонд РИА Новости.

Там отметили, что харьковский завод «Биолек» обладает необходимыми технологическими возможностями по производству вакцин на основе аденовирусного вектора человека.

«На мощностях предприятия были произведены первые тестовые розливы, технологически идентичные производству вакцины «Спутник V». Готовность завода к производству готовой формы вакцины подтверждается предоставленным видео технологического процесса», — добавили в РФПИ.

Ранее стало известно, что РФПИ и центр им. Гамалеи готовы производить вакцину «Спутник V» на Украине и подать документы для её регистрации там.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что на Украине есть нужные мощности для производства российской вакцины от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить