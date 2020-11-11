Эффективность российской вакцины «Спутник V» составила 92%

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RT
Эффективность российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований в России составила 92%. 
Эффективность российской вакцины «Спутник V» составила 92%
  • АГН «Москва»

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте, посвящённом российской вакцине. 

Отмечается, что в рамках исследований была проведена оценка эффективности среди более чем 16 000 добровольцев через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо.

При этом в статистический анализ было включено 20 подтверждённых случаев заболевания. 

«Эффективность применения вакцины «Спутник V» составила 92% (расчёт проводился на основе распределения 20 подтверждённых случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину)», — говорится в сообщении.

При этом наблюдение за 10 тыс. вакцинированных среди дополнительных волонтёров вне клинических испытаний подтвердило эффективность «Спутник V» на уровне более 90%.

Ранее глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет на высоком уровне.

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