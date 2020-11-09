Гинцбург уверен в эффективности вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет на высоком уровне, в скором времени ожидается публикация промежуточных результатов третьей фазы её исследования. Об этом заявил глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В скором времени мы рассчитываем опубликовать промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» — так называемой третьей фазы. Уверен, что степень её эффективности будет также на высоком уровне», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр им. Гамалеи начали международную кампанию в соцсетях, посвящённую вакцине «Спутник V».

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, пандемия заболевания COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.