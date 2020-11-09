Гинцбург уверен в эффективности вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Короткая ссылка
Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет на высоком уровне, в скором времени ожидается публикация промежуточных результатов третьей фазы её исследования. Об этом заявил глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург уверен в эффективности вакцины от COVID-19 «Спутник V»
  • РИА Новости

«В скором времени мы рассчитываем опубликовать промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» — так называемой третьей фазы. Уверен, что степень её эффективности будет также на высоком уровне», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр им. Гамалеи начали международную кампанию в соцсетях, посвящённую вакцине «Спутник V».

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, пандемия заболевания COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить