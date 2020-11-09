В РФПИ оценили результаты испытаний вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19
- Reuters
«Мы приветствуем опубликованные сегодня успешные промежуточные результаты вакцины Pfizer и BioNTech. Мы твёрдо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах. Мы также намерены опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний «Спутник V» в ноябре», — говорится в заявлении Дмитриева.
Ранее американская корпорация Pfizer и биоинженеринговая компания BioNTech заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний разработанной ими вакцины от COVID-19.
Как ожидается, регистрация вакцины в США состоится в ноябре.