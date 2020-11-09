Pfizer назвал успешной третью фазу испытаний вакцины от COVID-19

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Американская фармацевтическая корпорация Pfizer и биоинженеринговая компания BioNTech назвали успешной третью фазу клинических испытаний разработанной ими вакцины BNT162b2 от COVID-19. Регистрация вакцины в США ожидается в ноябре.
Pfizer назвал успешной третью фазу испытаний вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19... в первом промежуточном анализе эффективности», — говорится в сообщении Pfizer.

Отмечается, что анализ выявил 94 подтверждённых случая COVID-19 у участников испытания. В исследовании приняли участие 43 538 участников.

Регистрация вакцины ожидается в США в ноябре.

В компании отметили, что, согласно текущим прогнозам, предполагается производство по всему миру вплоть до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021-м.

Ранее профессор Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха Дмитрий Кулиш заявил, что гонка за вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 достигнет пика в январе 2021 года.

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