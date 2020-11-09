Pfizer назвал успешной третью фазу испытаний вакцины от COVID-19
- Reuters
«Вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19... в первом промежуточном анализе эффективности», — говорится в сообщении Pfizer.
Отмечается, что анализ выявил 94 подтверждённых случая COVID-19 у участников испытания. В исследовании приняли участие 43 538 участников.
Регистрация вакцины ожидается в США в ноябре.
В компании отметили, что, согласно текущим прогнозам, предполагается производство по всему миру вплоть до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021-м.
Ранее профессор Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха Дмитрий Кулиш заявил, что гонка за вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 достигнет пика в январе 2021 года.