Эксперт рассказал о пике конкуренции за вакцину от коронавируса

Гонка за вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 достигнет пика в январе 2021 года, заявил профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрия Кулиш.

«Если говорить о гонке (по созданию эффективной вакцины от коронавируса. — RT), то пик гонки случится в начале января 2021 года, когда все начнут меряться тяжёлыми побочными эффектами», — цитирует РИА Новости специалиста.

По его словам, на это время придётся выход первых отчётов о третьих фазах испытаний целого ряда вакцин, в том числе российской «Спутник V».

Кулиш уточнил, что примерно в эти же сроки должна появиться первая информация о возможных сильных и опасных побочных эффектах.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса «Спутником V» может стартовать в Москве и Подмосковье в течение двух недель.