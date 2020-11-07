В ближайшее время в Москве могут начать массовую вакцинацию от COVID-19

Короткая ссылка
Массовая вакцинация от коронавируса «Спутником V» может стартовать в Москве и Подмосковье в течение двух недель, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
В ближайшее время в Москве могут начать массовую вакцинацию от COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

«Я думаю, в течение ближайших двух недель можно рассчитывать, что в Москве и Московском регионе вакцинация уже пойдёт не по производственному принципу, а по территориальному. Это то, что называется массовой вакцинацией», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

По его словам, через две недели в гражданский оборот поступит больше доз вакцины, чем поступало до сих пор.

Он отметил, что к концу ноября можно будет рассчитывать на 500 тыс. доз вакцины в гражданском обороте.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что «в субботу-воскресенье» первую партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» «для массовой вакцинации развезут в Москву, часть отправят в регионы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить