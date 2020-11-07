В ближайшее время в Москве могут начать массовую вакцинацию от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса «Спутником V» может стартовать в Москве и Подмосковье в течение двух недель, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Я думаю, в течение ближайших двух недель можно рассчитывать, что в Москве и Московском регионе вакцинация уже пойдёт не по производственному принципу, а по территориальному. Это то, что называется массовой вакцинацией», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

По его словам, через две недели в гражданский оборот поступит больше доз вакцины, чем поступало до сих пор.

Он отметил, что к концу ноября можно будет рассчитывать на 500 тыс. доз вакцины в гражданском обороте.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что «в субботу-воскресенье» первую партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» «для массовой вакцинации развезут в Москву, часть отправят в регионы.