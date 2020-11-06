Гинцбург рассказал о поставках «Спутник V» для массовой вакцинации
- РИА Новости
По его словам, «это небольшая партия, порядка 6 тыс.».
«А на следующей неделе уже пойдёт одна серия в 30 тыс. доз, вторая — 40 тыс., процентов 40 уйдёт в Москву, оставшиеся 60% — в регионы», — цитирует Гинцбурга Интерфакс.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в ноябре-декабре.
Завлабораторией Госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».