Гинцбург рассказал о поставках «Спутник V» для массовой вакцинации

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «в субботу-воскресенье» первую партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» «для массовой вакцинации развезут в Москву, часть отправят в регионы».

По его словам, «это небольшая партия, порядка 6 тыс.».

«А на следующей неделе уже пойдёт одна серия в 30 тыс. доз, вторая — 40 тыс., процентов 40 уйдёт в Москву, оставшиеся 60% — в регионы», — цитирует Гинцбурга Интерфакс.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в ноябре-декабре.

Завлабораторией Госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».