Собянин дал прогноз относительно начала массовой вакцинации от COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» дал прогноз относительно начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы подходим, я имею в виду производителей вакцины, к стадии массового выпуска, как я и говорил, поэтому надеюсь, что в ноябре-декабре мы получим уже большие объёмы вакцины для того, чтобы давать возможность свободно записываться для вакцинирования», — заявил мэр.

Ранее гендиректор компании «Р-Фарм» — производителя вакцины «Спутник V» — заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.