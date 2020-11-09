Глава ВОЗ: пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации
- Reuters
«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», — приводит ТАСС его слова.
По его мнению, вакцина от COVID-19 должна рассматриваться как «глобальное общественное благо, а не частный сырьевой товар».
Он отметил, что пандемия оказывает негативное влияние на борьбу с другими болезнями в мире — жёлтой лихорадкой в Габоне и Того и лихорадкой чикунгунья в Чаде, а также корью в Мексике.
Ранее в ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии.