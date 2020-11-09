Глава ВОЗ: пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации

Короткая ссылка
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия заболевания COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.
Глава ВОЗ: пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации
  • Reuters

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», — приводит ТАСС его слова.

По его мнению, вакцина от COVID-19 должна рассматриваться как «глобальное общественное благо, а не частный сырьевой товар».

Он отметил, что пандемия оказывает негативное влияние на борьбу с другими болезнями в мире — жёлтой лихорадкой в Габоне и Того и лихорадкой чикунгунья в Чаде, а также корью в Мексике.

Ранее в ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить