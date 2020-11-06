В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой пандемии. Об этом сообщается в заявлении организации, распространённом в преддверии форума 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечает ВОЗ, мировому сообществу необходимо «готовиться к новой пандемии уже сейчас».

Подчёркивается необходимость обеспечения «надлежащего вознаграждения» для профессионалов здравоохранения.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что пандемия коронавируса не является последней, и мир должен заблаговременно готовиться к новой.