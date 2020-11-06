В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
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«Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечает ВОЗ, мировому сообществу необходимо «готовиться к новой пандемии уже сейчас».
Подчёркивается необходимость обеспечения «надлежащего вознаграждения» для профессионалов здравоохранения.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что пандемия коронавируса не является последней, и мир должен заблаговременно готовиться к новой.