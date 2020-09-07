В ВОЗ заявили, что мир должен быть готов к следующим пандемиям

Пандемия коронавируса не является последней, мир должен заблаговременно готовиться к новой. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни», — сказал гендиректор.

Как подчеркнул глава ВОЗ, когда «придёт следующая пандемия, мир должен быть подготовлен» к ней в большей степени, чем «он был в этот раз».

Ранее Гебрейесус отмечал, что государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией.

Кроме того, он выразил надежду, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года.