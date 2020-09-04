В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией
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Он назвал самоизоляцию прямолинейным инструментом, который много где привёл к тяжёлым последствиям.
«При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Глава ВОЗ обратил внимание на опыт стран, «использующих основанный на информации подход в целях целенаправленного ответа на заболевание COVID-19».
По его словам, это позволяет им постепенно и безопасно открываться, сохраняя готовность быстро реагировать на новые очаги.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что российские власти делают всё возможное, чтобы не пришлось вновь уходить на режим самоизоляции.
В ВОЗ выразили надежду, что пандемия завершится менее чем за два года.