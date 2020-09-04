Голикова оценила динамику выявления случаев коронавируса в России
- РИА Новости
Она заявила, что «никого не должны пугать цифры».
«Если в какой-то момент мы прирастаем, в какой-то момент снижаемся, то это значит, что мы работаем над выявлением, что мы работаем над профилактикой и будем это продолжать», — пояснила Голикова.
Она также сообщила, что российские власти делают всё возможное, чтобы не пришлось вновь уходить на режим самоизоляции.
«Федеральное правительство и президент — мы делаем всё возможное для того, чтобы эту работу таким образом организовать, чтобы нам не пришлось с вами снова останавливаться, снова уходить в самоизоляцию, снова предпринимать те усилия, которые мы предпринимали по закрытию предприятий», — цитирует ТАСС Голикову.
При этом она отметила, что «многое зависит от дисциплины» россиян.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 5110 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране эпизодов COVID-19 — 1 015 105.
Академик РАН депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.