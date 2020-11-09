РФПИ и центр Гамалеи расскажут о вакцине «Спутник V» в соцсетях

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи начинают международную кампанию в соцсетях, посвящённую вакцине «Спутник V».
РФПИ и центр Гамалеи расскажут о вакцине «Спутник V» в соцсетях
  • © Российский фонд прямых инвестиций

«Кампания использует хештег #SputnikV. Каналы вакцины #SputnikV в социальных сетях расскажут пользователям о ходе клинических испытаний, производства и вакцинации населения в различных странах», — заявили в РФПИ.

Специалисты центра имени Гамалеи расскажут о создании вакцины, технологиях, которые при этом использовались.

Каналы #SputnikV в соцсетях в дальнейшем станут основной платформой для объявления новостей о вакцине, публикации данных о числе вакцинированных и о производстве.

Информация о «Спутнике V» доступна в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «в субботу-воскресенье первую партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» «для массовой вакцинации развезут в Москву, часть отправят в регионы».

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