Украина договорилась о получении китайской вакцины от коронавируса

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что украинская сторона договорилась о получении 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведённой китайской компанией Sinovac Biotech.

«Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского Министерство здравоохранения заключило контракт на поставку на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech», — говорится в сообщении.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена на Украину в течение 30 дней после официальной регистрации препарата в Китае или ряде таких стран, как США, Канада, Израиль, Индия и т.д.

Ранее власти Украины получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.