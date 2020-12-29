«Мы уже слишком далеки от Киева»: глава ДНР Пушилин — об ошибках Украины, коронавирусе и доктрине «Русского Донбасса»

В преддверии нового, 2021 года глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эксклюзивном интервью RT признался, какие трудности испытывает регион в разгар второй волны пандемии коронавируса. Он также рассказал, сколько граждан с паспортом РФ проживает на территории ДНР, когда в республику поступит российская вакцина от COVID-19 и почему Киев делает всё, чтобы Донбасс не хотел возвращения в единое с Украиной политическое пространство.

— Во время прямой линии 17 декабря Владимир Путин дал неудовлетворительную оценку тому, как идёт политическое урегулирование конфликта в Донбассе. На ваш взгляд, есть ли какой-то прогресс в переговорах с украинской стороной?

— Акцент очень правильно Владимиром Владимировичем поставлен. Он сказал, что нет элементов политического урегулирования, без которого все предпосылки, даже то перемирие, о котором были достигнуты договорённости 27 июля, носят временный характер.

Что мы имеем на сегодняшний день? За этот период, с 27 июля, у нас погибли семь военнослужащих Донецкой народной республики. Ранен один военнослужащий и ещё двое гражданских. Это всё результаты отсутствия политических действий со стороны Украины.

Буквально ежедневно фиксируются нарушения режима прекращения огня. Конечно же, не с той частотой, которая была до 27-го числа, но тем не менее ситуация будет усугубляться без политических шагов. А их нет — Украина по-прежнему пытается нивелировать прямой диалог между реальными сторонами конфликта, втягивая Россию. Отсюда тот тупик, в котором сейчас находятся Минские соглашения.

Посёлок шахты «Трудовская». Донецк, 29 марта 2020 года

Reuters

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— Владимир Путин также сказал, что Москва поддерживала и будет поддерживать Донбасс, более того, намерена наращивать эту поддержку. В какой помощи сейчас нуждается ДНР?

— Россия действительно помогала и помогает. Мы безмерно благодарны президенту и всему российскому народу за эту поддержку. С нашей стороны устремления очень простые — Донбасс привык работать. И вот та ситуация, которая сейчас складывается с предприятиями, загрузкой этих предприятий порядка 15% — она не позволяет в полной мере говорить, что Донбасс самодостаточен. Мы так не привыкли. Дайте нам работать. Мы готовы и будем развиваться.

— Были ли у вас какие-то переговоры с президентом Украины Зеленским по этому или другим вопросам? Или с ним разговаривать не нужно?

— Никаких переговоров не было, и я считаю, что они были бы преждевременными. С учётом того, что у нас сейчас единственная площадка, на которой нужно вести переговоры, — это Минская площадка. Там должна быть подготовлена почва. После этого, наверное, возможен какой-то диалог. Сейчас это является излишним.

— ВСУ продолжают использовать для обстрелов тяжёлое вооружение. Насколько я понимаю, это нарушение тех же самых Минских соглашений. Нельзя ли как-то помочь людям, которые живут на линии разграничения, — скажем, переселить их вглубь, в тыл?

— Люди не хотят переезжать, они хотят мира. Это их дома, их имущество. Тем, кто хотел переехать, мы уже предоставили жильё в общежитии.

— В апреле Зеленский подписал закон об обороте сельскохозяйственных земель. Как вы считаете, не станет ли он ещё одним камнем преткновения на пути примирения ДНР и Киева?

— На самом деле, ситуация ещё хуже. За эти шесть лет на Украине было принято порядка 60 нормативно-правовых актов, которые противоречат не только Минским соглашениям, но и нормам международного права.

В Киеве стараются идти по тому пути, чтобы Донбасс не питал никаких иллюзий по поводу жизни в каком-то едином политическом пространстве, всё больше видел отсутствие хоть каких-то там иллюзорных моментов, чтобы вернуться, или, скажем так, жить в каком-то политическом пространстве.

Мы слишком уже далеки. И становимся с каждым годом всё дальше.

— Ещё очень важная тема — пандемия. Страны закрываются, но заболеваемость продолжает расти, люди умирают. Как у вас в республике обстоят дела с коронавирусной инфекцией?

— Все наши службы, которые были задействованы, сработали достаточно эффективно. Жёсткие ограничения были бы губительны для нашей экономики, поэтому мы балансировали. Сейчас ситуация стабильна.

РИА Новости

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В конце года 11 из 39 перепрофилированных отделений мы перевели в обычный формат работы. Есть запас по койкам, кислород у нас производится на территории республики, концентраторы в нужном количестве уже имеются, ИВЛ. Но мы надеемся, что ситуация будет в таком же примерно темпе развиваться, не ухудшаться, и мы дождемся вакцинации.

С Россией мы сейчас находимся в одном эпидемиологическом поле, поэтому границы полностью открыты. С Украиной с учётом тех тенденций по распространению коронавирусной инфекции, которые мы наблюдаем, границы закрыты. Два дня в неделю для гуманитарных случаев работает спецпункт.

— Россия зарегистрировала две вакцины от коронавируса, в стране уже идёт вакцинация. Когда ожидать подобного здесь, в Донбассе?

— Сейчас ведутся переговоры. По нашей информации, вакцина может поступить в конце этого года или в начале следующего. Мы на это очень рассчитываем. Определены категории, которые в первую очередь будут подлежать вакцинации. Это, конечно же, медики, работники социальной сферы.

— В апреле прошлого года президент РФ упростил для жителей Донбасса процедуру получения российского гражданства. Сколько людей уже получили его?

— 188 тыс. граждан Российской Федерации уже проживают на территории Донецкой народной республики. Но желающих иметь российский паспорт гораздо больше — очередь растянута не на один год. Конечно же, это неправильно, и мы будем принимать меры по её сокращению.



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— Со дня образования Донецкой народной республики прошло уже шесть лет. Седьмой год продолжается война. Я здесь был с самого начала, с 2014 года, сам наблюдал, как быстро были построены новые институты власти. Как сегодня вы оцениваете их работу?

— Проблем остаётся много, мы это понимаем. Но в целом считаем, что в республике появились, скажем так, тенденции устойчивого развивающегося государства.

Пережитки старой украинской бюрократии остаются и мешают развиваться. Во многом приходилось опираться на тот опыт, который был здесь, на местах, и он не самый лучший.

Но темпы развития видны, они ощущаются от года к году. Вот вы приезжаете каждый год и видите разницу.

— Вы заявили о начале разработки идеологической доктрины под названием «Русский Донбасс». Кто работает над этой доктриной? Каково ваше участие в этой разработке?

— Если касаться исторической составляющей, то над ней работают ведущие историки Донецкого национального университета. Они прописали, почему Донбасс всегда был русским. Это, наверное, та фундаментальная программа, на которую должны опираться все решения государственного характера.

Наши потомки должны понимать, почему происходило то, что происходит сейчас. Почему в 2014-м Донбасс стоял перед непростым выбором. Он был сделан, и Донбасс идёт по этому пути. Потомкам важно знать истинную историю, как всё происходило. Что этому предшествовало.

— У Донбасса огромный промышленный потенциал. Насколько я понимаю, с каждым годом всё больше предприятий восстанавливается. Как обстоит дело с рабочими местами и получается ли сбывать продукцию, которая производится в ДНР?

— Получается. Но каждый контракт — это подвиг наших предпринимателей, потому что приходится пройти ряд трудностей. Но тем не менее даже в этом непростом году в бюджет было собрано на 13,8% больше средств, чем в прошлом.

Если брать по отраслям, то больше всего выросла лёгкая промышленность. Машиностроение показало рост в этом году 39%. Но этого недостаточно, чтобы вывести экономику из того состояния, в котором она сейчас находится. Конечно же, в условиях блокад и ограничения это сделать крайне тяжело. Но тем не менее здесь мы двигаемся.

Если брать сельское хозяйство, то на сегодняшний момент с учётом урожая (того, который удалось нашим фермерам собрать) мы порядка 49 тыс. тонн ячменя и порядка 15 тыс. тонн фуражной пшеницы уже экспортировали. То есть по ряду других направлений надеемся ещё на увеличение показателей.

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