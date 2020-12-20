«Тесные связи с Украиной»: почему Зеленский рассчитывает на помощь Байдена по вопросу урегулирования в Донбассе

Избранный президент США Джо Байден «понимает украинский менталитет» и знает Украину лучше, чем Дональд Трамп. Об этом заявил Владимир Зеленский. По его мнению, Байден поможет урегулировать конфликт в Донбассе. Ранее аналогичную точку зрения высказывал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Однако политологи сомневаются, что администрация Байдена поможет нормализовать ситуацию в Донбассе. По их мнению, Вашингтон не заинтересован в таком развитии событий.

Президент Украины надеется, что избранный глава Белого дома поможет урегулировать конфликт в Донбассе. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью изданию The New York Times. Полная стенограмма беседы опубликована на сайте президента Украины.

«Мне кажется, Джо Байден знает Украину лучше, чем предыдущий президент», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что до избрания на пост главы государства у Байдена были «тесные связи с Украиной» и он «хорошо понимает русских и понимает разницу между Украиной и Россией».

«Кроме того, на мой взгляд, он понимает украинский менталитет. Это поможет укрепить отношения, урегулировать конфликт в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. Соединённые Штаты могут помочь», — отметил глава Украины.

Владимир Зеленский

AFP

© CHARLES PLATIAU

С его точки зрения, Байден мог бы «усилить переговоры» в Нормандском формате, поскольку он «хорошо понимает вопрос Украины и России».Кроме того, Зеленский считает, что США могли бы сыграть ключевую роль в процессе реинтеграции Донбасса. Также Зеленский утверждает, что содействие Вашингтона понадобится Украине и в вопросе Крыма и его «деоккупации».

Ранее надежду на усиление американской поддержки после избрания на пост президента США Джо Байдена выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В интервью РБК-Украина он заявил, что теперь Киеву придется слышать «намного меньше нереалистичных идей относительно «построения мостов» с Россией».

Министр отметил, что на Украине слышали заявления Джо Байдена по ситуации в республике.

«Поэтому рассчитываем и на большую поддержку в противодействии российской агрессии», — пояснил Кулеба.

Также глава украинского МИД назвал «позитивом» тот факт, что Байдену не придётся объяснять, «что такое Украина».

«Он очень хорошо знает файл, и люди вокруг него тоже», — сказал министр.

Он добавил, что в последнее время тема Украины во внутренней политике США была болезненной.

«Автор» украинского режима

Во время предвыборной кампании бывший вице-президент США Джо Байден обещал, что в случае своего избрания «ясно даст понять Кремлю, что он должен прекратить свою агрессию и оккупацию Украины».

«Администрация Байдена-Харрис позаботится о том, чтобы Украина получила необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносные виды оружия. В то же время она будет призывать Украину проводить необходимые реформы, жизненно важные для её успеха», — говорилось в обращении, опубликованном на сайте предвыборной кампании Байдена по случаю дня независимости Украины.

Джо Байден

Reuters

© Joshua Roberts

Политологи отмечают, что Байден, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы курировал украинское направление.

Во время «евромайдана» американский политик не раз звонил Виктору Януковичу и призывал его к «сдержанности» по отношению к протестующим, а также призывал убрать с улиц Киева спецназ.

После госпереворота Байден поддерживал активные контакты с новыми властями Украины. В своём выступлении вместе с премьер-министром республики Арсением Яценюком в апреле 2014 года демократ обратился к РФ с требованием убедить «пророссийских сепаратистов» в Донбассе сдаться.

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«Мы призываем Россию прекратить оказывать поддержку прячущимся за масками людям в форме без опознавательных знаков, которые сеют беспорядки на востоке Украины», — заявил Байден.

Одновременно США предоставили новой украинской администрации порядка $50 млн на развитие реформ и укрепление партнёрства с Вашингтоном, а также на проведение президентских выборов.

Выстраивание нового экономического курса Украины также проводилось при непосредственном участии США. Так, американские эксперты «помогали» Киеву весной 2014 года изменить его энергетическую политику. Преобразования предусматривали отказ от прямого импорта газа из РФ и перехода на реверсные поставки. Как заявлял тогда Байден, речь шла о «снижении зависимости» Украины от российского топлива.

Также американский политик активно подталкивал руководство Украины к принятию условий МВФ. С таким призывом он обратился к Раде в декабре 2015-го. Выступая в парламенте, Байден заявил, что, хотя принятие рекомендаций МВФ является сложным решением, это необходимо для экономического развития Украины.

Столновения в Киеве

РИА Новости

© Андрей Стенин

Эксперты называют избранного президента США одним из ключевых «авторов» нынешнего украинского режима. Как отметил в беседе с RT доцент философского факультета МГУ Борис Межуев, в событиях 2014-го именно Байден сыграл весьма значимую роль.

«Он особенно активно лоббировал украинский вектор политики Соединённых Штатов. Отчасти это было связано с тем, что его предложения по вопросам Ближнего Востока и других регионов не были приняты администрацией Обамы. Он, к примеру, предлагал отказаться от операции в Ливии, вывести войска из Афганистана и Ирака. В итоге он решил, по-видимому, компенсировать свой аппаратный проигрыш, сосредоточившись на украинской проблематике. Именно Байден был движущей силой в вопросе смены власти в Киеве», — считает Межуев.

Аналогичной точки зрения придерживается политолог и экономист Александр Дудчак. По его словам, текущие проблемы Украины, включая конфликт в Донбассе, стали прямым следствием госпереворота, который так активно поддержал Байден.

«Он — один из архитекторов тех проблем, с которыми сейчас сталкивается Украина», — отметил эксперт в комментарии RT.

Прежний курс

Следует отметить, что детальный план урегулирования конфликта в Донбассе существует уже несколько лет. В феврале 2015 года по итогам встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии было согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений, которые были подписаны участниками контактной группы, а также руководством самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

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По условиям этих договорённостей конфликтующие стороны обязались прекратить огонь и отвести от линии соприкосновения тяжёлые вооружения. План включал и меры политического урегулирования. В числе прочего, Киев обязался провести конституционную реформу по децентрализации, а также принять постоянное законодательство об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако реализовать Минские соглашения не удалось до сих пор. Власти Украины не скрывают своих планов по их пересмотру. Так, в начале ноября Киев представил новую программу урегулирования конфликта под название «План совместных шагов».

Как отметил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, этот план «полностью противоречит Минским соглашениям».

Аналитики сомневаются, что администрация Байдена обяжет Киев исполнять принятые в 2015 году условия.

«Администрацию Байдена, как и любую другую администрацию США, устраивает существование горячей точки у границ России. А украинские политики — марионетки в руках США. Скорее всего, Джо Байден продолжит тот курс, который он проводил в 2014 году, находясь в статусе вице-президента. И это не скажется положительно на ситуации в Донбассе, ведь именно политика тех лет и привела к войне», — отметил Александр Дудчак.

Борис Межуев, в свою очередь, отметил, что Джо Байден производит впечатление политика, часто меняющего свою позицию и чувствующего конъюнктуру.

«Действия Байдена по отношению к Украине будут полностью зависеть от его собственной выгоды. Без сомнений, он предпримет какие-то символические шаги в этом направлении. Возможно, следует ждать дипломатических манёвров», — прогнозирует аналитик.

По его словам, речь может идти о назначении сильной политической фигуры на пост спецпосланника по Украине, либо же попытках США подключиться к Минскому формату.