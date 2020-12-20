Зеленский надеется на помощь Байдена по вопросу Донбасса
По его словам, понимание Байденом украинского менталитета и его близкие связи с Украиной пойдут на пользу.
«Это действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории», — заявил Зеленский в интервью газете The New York Times.
Он добавил, что благодарен администрации президента США Дональда Трампа, в частности за ужесточение антироссийских санкций.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Джо Байден до своего президентства имел тесные связи с Украиной.