Зеленский надеется на помощь Байдена по вопросу Донбасса

Джо Байден может способствовать урегулированию конфликат в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, понимание Байденом украинского менталитета и его близкие связи с Украиной пойдут на пользу.

«Это действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории», — заявил Зеленский в интервью газете The New York Times.

Он добавил, что благодарен администрации президента США Дональда Трампа, в частности за ужесточение антироссийских санкций.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Джо Байден до своего президентства имел тесные связи с Украиной.