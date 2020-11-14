«Политика десуверенизации»: почему в Киеве заговорили о возвращении спецпредставителя Госдепа по Украине

Действующая украинская власть «целенаправленно уничтожает суверенитет и международную субъектность Украины». С таким заявлением выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», комментируя слова замглавы офиса президента страны о том, что Киев может попросить США вновь назначить спецпредставителя Госдепартамента по Украине. По мнению оппозиции, «не уважая ни себя, ни свой народ», офис Владимира Зеленского «позорно выставил на весь мир свою беспомощность, некомпетентность и неоколониальные комплексы». Как отмечают эксперты, Киев проводит «политику добровольной десуверенизации», фактически отдавая часть своих полномочий Вашингтону в надежде, что тот решит проблемы страны.

Нынешняя украинская власть «целенаправленно уничтожает суверенитет и международную субъектность» страны. С таким заявлением выступила украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», комментируя слова замглавы офиса президента страны Игоря Жовквы о том, что Киев может попросить новую администрацию США вернуть должность спецпредставителя Госдепартамента по Украине.

По мнению оппозиции, стране нужны не «пастухи» и «овцы», а «власть, которая выполнит свои обещания перед украинским народом».

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«Оказывается, что по причине отсутствия «пастуха» «овцы» в Зе-администрации не смогли принять ни одного решения. Теперь, по заявлениям представителей офиса Зеленского, они будут просить о его скорейшем назначении у новой администрации Белого дома», — сообщили в партии.

Её представители считают, что «Зе-команда не в состоянии управлять страной и живёт по указке иностранных представительств».

«Там «слуги» ищут поддержки и, как и предыдущий режим Порошенко, бегают туда совещаться перед принятием решений. Теперь, не желая выполнять Минские соглашения и парижские договорённости «нормандской четвёрки», Зе-власть надеется спрятаться за «американского спецпредставителя», — говорится в заявлении оппозиции.

Политики утверждают также, что, «не уважая ни себя, ни свой народ», офис Зеленского «позорно выставил на весь мир свою беспомощность, некомпетентность и неоколониальные комплексы».

«Они сдали под контроль иностранных кредиторов экономическую, социальную, финансово-банковскую политику и правоохранительные структуры. Готовятся сдать суды, сдать землю и стратегические предприятия. Зе-команда делает Украину пешкой в геополитической борьбе. Из-за этого не будет ни мира, ни экономического развития», — констатируют в партии.

«Трек» для отслеживания

Ранее Игорь Жовква в эфире радио НВ на вопрос журналиста о том, возможно ли восстановление должности спецпредставителя Госдепартамента по Украине, ответил, что власти республики будут поднимать эту тему в общении с новой администрацией президента США.

«Это (восстановление должности спецпредставителя Госдепа по Украине. — RT) было бы полезно, это было бы необходимо. Это был бы тот трек, который позволял бы США отслеживать, что происходит в рамках нормандского формата, формально не принимая в нём участия», — заметил замглавы офиса Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский

© Valentyn Ogirenko/Reuters

По словам Жовквы, «Украина ожидает от будущего президента США, что она останется на том важном месте во внешнеполитической повестке дня Соединённых Штатов, на котором она есть и постоянно находится».

«И что она будет, безусловно, пользоваться абсолютной поддержкой США в важных стратегических сферах нашего сотрудничества. Но ещё раз напомню, что между Украиной и Соединёнными Штатами и формально, и реально существует стратегическое партнёрство. Безусловно, мы не можем не рассчитывать на Соединённые Штаты Америки и их новую администрацию в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности нашей страны. И те сигналы, которые поступали от тогда ещё кандидата в президенты Джозефа Байдена и которые продолжают поступать сейчас, вселяют оптимизм», — заявил он.

Напомним, должность спецпредставителя Госдепартамента по Украине, которую занимал Курт Волкер, существовала с 2017 по 2019 год. В конце сентября прошлого года Волкер подал в отставку в связи со скандалом из-за обнародованных переговоров Трампа и Зеленского.

По информации американского издания Politico, Волкер был одним из главных лоббистов вооружения ВСУ противотанковыми комплексами Javelin. Сообщается, что дипломат работал в компании BGR Group и в аналитическом центре McCain Institute, которые, в свою очередь, продвигали коммерческие интересы корпорации Raytheon, производящей Javelin.

Волкер также использовал и антироссийскую риторику. Уже после своей отставки во время слушаний по импичменту он заявил, что его работа на посту специального представителя Госдепа подразумевала «противодействие российской агрессии и поддержку развития сильной, устойчивой и процветающей Украины, которая преодолеет коррупционное наследие и интегрируется в расширенное трансатлантическое сообщество».

«Если мы можем остановить и преломить агрессию России на Украине, мы можем предотвратить её в других местах. Если Украина, являвшаяся колыбелью славянской цивилизации ещё до Москвы, достигнет успеха в качестве свободолюбивой, процветающей и безопасной демократии, это даст нам огромную надежду на то, что когда-нибудь Россия сможет измениться — обеспечить лучшую жизнь для российского народа и преодолеть нынешнюю чуму авторитаризма, коррупции, агрессии по отношению к соседским странам и угроз нашим союзникам по НАТО и самим Соединённым Штатам», — приводит слова Волкера Politico.

«Естественная потребность Киева»

Как отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, восстановление должности спецпредставителя Госдепартамента по Украине — «вполне естественная потребность Киева».

«Сейчас важнейший центр силы, центр принятия решений на Украине — это американское посольство. Но действовать только через посла, которого сейчас, кстати, тоже нет, довольно затруднительно. Требуется человек более высокого ранга, с которым можно оперативно решать вопросы. А Украине нужна большая ясность и простота во взаимодействии с заморским хозяином. Украина просит, чтобы был специальный человек, к которому можно было бы всегда обращаться по всем основным проблемам, с которым можно было бы согласовывать любые вопросы во внутренней украинской политике и в международных отношениях», — заявил аналитик.

Госдеп США, МИД Украины

© Alex Wong/Getty Images; Sergei Supinsky / AFP

Он добавил, что, вернув должность спецпредставителя Госдепа по Украине, Киев «хотел бы сделать американское влияние более структурированным».

«Сейчас Украина оказалась в довольно затруднительной ситуации, когда нет единых Соединённых Штатов, а есть разные политические силы, с которыми надо по-разному согласовывать различные вопросы», — констатировал аналитик.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, в свою очередь, отметил, что украинские власти проводят «политику добровольной десуверенизации».

«Фактически это означает, что Киев по собственному желанию передаёт часть полномочий Вашингтону и надеется на то, что США распорядятся этой властью так, как это выгодно Украине. Хотя понятно, что это будет совершенно другой сценарий. Украина в настоящий момент является абсолютно недееспособным государством, политическим банкротом. Киев не защищает национальные интересы страны, а только занимается демагогией, популизмом, не предпринимая никаких реальных действий», — заявил Шаповалов в разговоре с RT.

С его точки зрения, заявления Киева о желании восстановить должность спецпредставителя Госдепартамента по Украине — «фактическое признание того факта, что украинские политические элиты не в состоянии сами управлять государством и стремятся переложить ответственность за это на США».

«Так поступали колониальные и полуколониальные народы в прошлом. В настоящее время украинские элиты делают, по сути, то же самое, надеясь, что Вашингтон решит за них те проблемы, которые стоят перед Украиной. На самом деле Вашингтон никакие проблемы не решит, а больше усугубит их. Киевские власти, по сути, готовы добровольно отдать суверенитет страны внешнему актору», — говорит Шаповалов.

По прогнозу Олега Неменского, в том случае, если президентом США станет Джо Байден, «американский курс в отношении Украины несколько изменится».

«Вашингтон активизируется на украинском направлении, и американская политика станет более цельной. В итоге при Байдене украино-американское взаимодействие станет проще», — заявил он.

При этом Владимир Шаповалов отмечает, что Украине «не стоит рассчитывать, что администрация Байдена будет готова безвозмездно поддерживать Киев».

«Байдена будет интересовать Украина лишь как плацдарм для борьбы с Россией в рамках информационной войны, а также как страна, из которой он сможет выкачивать оставшиеся у неё ресурсы», — отметил аналитик.

Если же у власти останется Трамп, он «попытается активизировать свою политику на постсоветском пространстве, однако ставку, вероятно, сделает на заключение некой политической сделки с Россией», предположил Неменский.

«Именно от этого будут зависеть дальнейшие отношения Вашингтона и Киева. Но уже сейчас можно сказать, что сохранение власти за Трампом — это довольно рискованный для нынешней Украины вариант развития событий», — заключил эксперт.