«Политика десуверенизации»: почему в Киеве заговорили о возвращении спецпредставителя Госдепа по Украине
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Нынешняя украинская власть «целенаправленно уничтожает суверенитет и международную субъектность» страны. С таким заявлением выступила украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», комментируя слова замглавы офиса президента страны Игоря Жовквы о том, что Киев может попросить новую администрацию США вернуть должность спецпредставителя Госдепартамента по Украине.
По мнению оппозиции, стране нужны не «пастухи» и «овцы», а «власть, которая выполнит свои обещания перед украинским народом».
«Оказывается, что по причине отсутствия «пастуха» «овцы» в Зе-администрации не смогли принять ни одного решения. Теперь, по заявлениям представителей офиса Зеленского, они будут просить о его скорейшем назначении у новой администрации Белого дома», — сообщили в партии.
Её представители считают, что «Зе-команда не в состоянии управлять страной и живёт по указке иностранных представительств».
«Там «слуги» ищут поддержки и, как и предыдущий режим Порошенко, бегают туда совещаться перед принятием решений. Теперь, не желая выполнять Минские соглашения и парижские договорённости «нормандской четвёрки», Зе-власть надеется спрятаться за «американского спецпредставителя», — говорится в заявлении оппозиции.
Политики утверждают также, что, «не уважая ни себя, ни свой народ», офис Зеленского «позорно выставил на весь мир свою беспомощность, некомпетентность и неоколониальные комплексы».
«Они сдали под контроль иностранных кредиторов экономическую, социальную, финансово-банковскую политику и правоохранительные структуры. Готовятся сдать суды, сдать землю и стратегические предприятия. Зе-команда делает Украину пешкой в геополитической борьбе. Из-за этого не будет ни мира, ни экономического развития», — констатируют в партии.
«Трек» для отслеживания
Ранее Игорь Жовква в эфире радио НВ на вопрос журналиста о том, возможно ли восстановление должности спецпредставителя Госдепартамента по Украине, ответил, что власти республики будут поднимать эту тему в общении с новой администрацией президента США.
«Это (восстановление должности спецпредставителя Госдепа по Украине. — RT) было бы полезно, это было бы необходимо. Это был бы тот трек, который позволял бы США отслеживать, что происходит в рамках нормандского формата, формально не принимая в нём участия», — заметил замглавы офиса Зеленского.
- Президент Украины Владимир Зеленский
- © Valentyn Ogirenko/Reuters
По словам Жовквы, «Украина ожидает от будущего президента США, что она останется на том важном месте во внешнеполитической повестке дня Соединённых Штатов, на котором она есть и постоянно находится».
«И что она будет, безусловно, пользоваться абсолютной поддержкой США в важных стратегических сферах нашего сотрудничества. Но ещё раз напомню, что между Украиной и Соединёнными Штатами и формально, и реально существует стратегическое партнёрство. Безусловно, мы не можем не рассчитывать на Соединённые Штаты Америки и их новую администрацию в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности нашей страны. И те сигналы, которые поступали от тогда ещё кандидата в президенты Джозефа Байдена и которые продолжают поступать сейчас, вселяют оптимизм», — заявил он.
Напомним, должность спецпредставителя Госдепартамента по Украине, которую занимал Курт Волкер, существовала с 2017 по 2019 год. В конце сентября прошлого года Волкер подал в отставку в связи со скандалом из-за обнародованных переговоров Трампа и Зеленского.
По информации американского издания Politico, Волкер был одним из главных лоббистов вооружения ВСУ противотанковыми комплексами Javelin. Сообщается, что дипломат работал в компании BGR Group и в аналитическом центре McCain Institute, которые, в свою очередь, продвигали коммерческие интересы корпорации Raytheon, производящей Javelin.
Волкер также использовал и антироссийскую риторику. Уже после своей отставки во время слушаний по импичменту он заявил, что его работа на посту специального представителя Госдепа подразумевала «противодействие российской агрессии и поддержку развития сильной, устойчивой и процветающей Украины, которая преодолеет коррупционное наследие и интегрируется в расширенное трансатлантическое сообщество».
«Если мы можем остановить и преломить агрессию России на Украине, мы можем предотвратить её в других местах. Если Украина, являвшаяся колыбелью славянской цивилизации ещё до Москвы, достигнет успеха в качестве свободолюбивой, процветающей и безопасной демократии, это даст нам огромную надежду на то, что когда-нибудь Россия сможет измениться — обеспечить лучшую жизнь для российского народа и преодолеть нынешнюю чуму авторитаризма, коррупции, агрессии по отношению к соседским странам и угроз нашим союзникам по НАТО и самим Соединённым Штатам», — приводит слова Волкера Politico.
«Естественная потребность Киева»
Как отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, восстановление должности спецпредставителя Госдепартамента по Украине — «вполне естественная потребность Киева».
«Сейчас важнейший центр силы, центр принятия решений на Украине — это американское посольство. Но действовать только через посла, которого сейчас, кстати, тоже нет, довольно затруднительно. Требуется человек более высокого ранга, с которым можно оперативно решать вопросы. А Украине нужна большая ясность и простота во взаимодействии с заморским хозяином. Украина просит, чтобы был специальный человек, к которому можно было бы всегда обращаться по всем основным проблемам, с которым можно было бы согласовывать любые вопросы во внутренней украинской политике и в международных отношениях», — заявил аналитик.
- Госдеп США, МИД Украины
- © Alex Wong/Getty Images; Sergei Supinsky / AFP
Он добавил, что, вернув должность спецпредставителя Госдепа по Украине, Киев «хотел бы сделать американское влияние более структурированным».
«Сейчас Украина оказалась в довольно затруднительной ситуации, когда нет единых Соединённых Штатов, а есть разные политические силы, с которыми надо по-разному согласовывать различные вопросы», — констатировал аналитик.
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, в свою очередь, отметил, что украинские власти проводят «политику добровольной десуверенизации».
«Фактически это означает, что Киев по собственному желанию передаёт часть полномочий Вашингтону и надеется на то, что США распорядятся этой властью так, как это выгодно Украине. Хотя понятно, что это будет совершенно другой сценарий. Украина в настоящий момент является абсолютно недееспособным государством, политическим банкротом. Киев не защищает национальные интересы страны, а только занимается демагогией, популизмом, не предпринимая никаких реальных действий», — заявил Шаповалов в разговоре с RT.
С его точки зрения, заявления Киева о желании восстановить должность спецпредставителя Госдепартамента по Украине — «фактическое признание того факта, что украинские политические элиты не в состоянии сами управлять государством и стремятся переложить ответственность за это на США».
«Так поступали колониальные и полуколониальные народы в прошлом. В настоящее время украинские элиты делают, по сути, то же самое, надеясь, что Вашингтон решит за них те проблемы, которые стоят перед Украиной. На самом деле Вашингтон никакие проблемы не решит, а больше усугубит их. Киевские власти, по сути, готовы добровольно отдать суверенитет страны внешнему актору», — говорит Шаповалов.
По прогнозу Олега Неменского, в том случае, если президентом США станет Джо Байден, «американский курс в отношении Украины несколько изменится».
«Вашингтон активизируется на украинском направлении, и американская политика станет более цельной. В итоге при Байдене украино-американское взаимодействие станет проще», — заявил он.
При этом Владимир Шаповалов отмечает, что Украине «не стоит рассчитывать, что администрация Байдена будет готова безвозмездно поддерживать Киев».
«Байдена будет интересовать Украина лишь как плацдарм для борьбы с Россией в рамках информационной войны, а также как страна, из которой он сможет выкачивать оставшиеся у неё ресурсы», — отметил аналитик.
Если же у власти останется Трамп, он «попытается активизировать свою политику на постсоветском пространстве, однако ставку, вероятно, сделает на заключение некой политической сделки с Россией», предположил Неменский.
«Именно от этого будут зависеть дальнейшие отношения Вашингтона и Киева. Но уже сейчас можно сказать, что сохранение власти за Трампом — это довольно рискованный для нынешней Украины вариант развития событий», — заключил эксперт.
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