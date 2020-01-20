«С новаторскими инициативами»: США выделят $22 млн на повышение «устойчивости демократии» на Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить более $22 млн на проект, который должен способствовать повышению «устойчивости украинской демократии» с помощью «новаторских коммуникационных инициатив». Предполагается, что они позволят привлечь граждан к обсуждению вопросов евроинтеграции и реформ, отмечается в проекте, с текстом которого ознакомился RT. В агентстве уверены, что Россия стремится ослабить общественное доверие среди украинцев к преобразованиям в стране, распространяя дезинформацию и «другие негативные установки». В связи с этим в USAID намерены повлиять на отношение граждан Украины к реформам через «конструктивную риторику». Эксперты отмечают, что евроинтеграции Украины мешает ряд объективных факторов, включая противоречия с некоторыми членами ЕС и проблемы, связанные с коррупцией.

Власти США ищут подрядчиков, которые способствовали бы проведению работы по повышению устойчивости украинской демократии через реализацию «новаторских коммуникационных инициатив». Об этом говорится в новом проекте американского Агентства по международному развитию (USAID), рассчитанном на пять лет. Согласно документу, с текстом которого ознакомился RT, на такую работу планируется выделить $22,7—24,7 млн.

«Целью данной деятельности является установление партнёрских отношений с правительством Украины, представителями негосударственного сектора и гражданского общества для повышения устойчивости демократии Украины посредством новаторских коммуникационных инициатив, привлекающих украинцев к обсуждению вопросов демократических преобразований в стране и европейской интеграции», — указывается в описании проекта USAID.

При этом в американском агентстве уверены, что существующий среди украинцев скептицизм в отношении проводимых в стране реформ и евроинтеграции, в частности, связан с «усилиями Москвы» и другими негативными нарративами, которые дискредитируют идею становления на Украине «полноценной европейской демократии».

«Россия постоянно стремится лишить идею становления полноценной европейской демократии широкой поддержки среди украинцев путём распространения дезинформации и других негативных установок, направленных на ослабление общественного доверия к демократическим преобразованиям в стране. Скептицизм в отношении реформ и европейской интеграции вызван среди прочего распространённой и основанной на дезинформации риторикой, согласно которой Украина не встала на путь реализации своего потенциала в качестве процветающей, демократической европейской страны», — говорится в документе.

В USAID отмечают, что описанный скептицизм существует по всей стране, однако особенно подобные настроения распространены среди русскоговорящего населения на юге и востоке Украины и «крайне значительны» среди украинцев, живущих в самопровозглашённых республиках Донбасса и в Крыму.

В качестве примеров существующей на данный момент «превалирующей негативной риторики» среди населения приводятся тезисы о том, что Украина является коррумпированной страной, которая не справится без России, что процесс реформ после «революции достоинства» провалился и что в политической жизни страны доминируют националистические идеи и группы.

В связи с этим американские власти планируют сместить акценты, подменив подобные суждения так называемой конструктивной риторикой, согласно которой Украина является современной демократической страной «в сердце Европы», а с 2014 года «произошло больше изменений, чем когда-либо за всю историю страны».

Кроме того, также предлагается распространять идеи о том, что украинцы остаются открытыми к жителям «оккупированных территорий», а националистические группы — лишь «крикливое меньшинство», не выражающее позиции общества.

Площадь Независимости в Киеве, 2014 год

РИА Новости

© Андрей Стенин

Как полагают в USAID, инициативы нового украинского руководства «дают возможность распространить исчерпывающие, конструктивные сведения» о стране и процессе реформ на ранее скептически настроенную аудиторию, а также «расширить потенциальную роль творческих индустрий в повышении устойчивости демократии при помощи искусства и культуры». Так, по мнению американских специалистов, креативный подход к коммуникации с населением должен привлечь граждан Украины к обсуждению прогресса в реализации реформ и к вопросу национальной идентичности страны.

Среди примеров таких инициатив в проекте указываются документальные фильмы, программы о путешествиях, реалити-шоу, сериалы, а также видеоблоги в социальных сетях, которые «представляют интересы аудитории и вовлекают её в социальные преобразования в увлекательной форме».

Согласно документу, американское агентство будет принимать участие во всех решениях подрядчиков, а также в непосредственном производстве контента.

Между тем, как отметил в беседе с RT доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова доктор политических наук Алексей Фененко, на сегодняшний день в украинском политическом спектре практически нет «либералов», которые бы выступали за всеобщее равенство, толерантность и равенство всех национальных меньшинств. Речь идёт о поддержке крайне агрессивных националистических сил, нацеленных на максимальный разрыв любых культурных, политических и религиозных связей с Россией.

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Так, 1 января 2020-го в Киеве состоялось ставшее в последние годы традиционным факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Чествование на Украине деятелей Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА)* вызвало недовольство послов Израиля и Польши на Украине Джоэля Лиона и Бартоша Цихоцкого. Они рассказали, что баннер с портретом националиста был вывешен на здании Киевской городской государственной администрации. В свою очередь, в российском МИД призвали Киев отказаться от героизации украинских националистов, сотрудничавших с вермахтом в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, комментируя изложенные в проекте USAID тезисы, Алексей Фененко выразил мнение, что европейской интеграции Украины мешает ряд объективных факторов: «Евроинтеграция на сегодняшний день недостижима, хотя бы если учесть противоречия Украины с соседями: Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. Согласны ли американцы работать со своими союзниками, пока неслышно».

Также стоит добавить, что на самом высоком уровне регулярно звучат тезисы о неэффективности борьбы с коррупцией и недостаточной скорости реализации согласованных с международными кредиторами реформ. В частности, об этом говорилось в докладе МВФ. На это же указывала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, отметившая, что в Европе устали от Украины, поскольку не видят прогресса в проблемных вопросах.

Действия по пропаганде

В документе USAID также отмечается, что этот проект должен способствовать цели Соединённых Штатов, изложенной в Стратегии сотрудничества в целях развития на 2019—2024 годы, а точнее — «нивелировать последствия российской агрессии».

В связи с этим замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT отметил, что США, которые последние несколько лет активно заявляют о «российском вмешательстве», на протяжении десятилетий пытаются прямо и косвенно влиять на политику других стран.

«Под лозунгом развития демократии в данном случае понимается банальная борьба за власть, за ресурсы Украины и контроль над территорией, над страной, за изменение идеологической позиции страны и её граждан, формирование и насаждение антироссийской позиции в умы украинских граждан. Это действия, направленные на комплекс пропагандистских мероприятий, которые должны сформировать прозападную, проамериканскую идентичность украинских политиков и электората», — подчеркнул эксперт.

По его словам, для этого используются самые разные каналы и технологии воздействия, а под видом тех или иных развлекательных сюжетов гражданам Украины могут транслироваться политические штампы, которые должны сформировать антироссийскую ориентацию сознания.

«Это совершенно неслучайно, потому что взят на вооружение негативный образ России как страны, которая вмешивается во внутренние дела Украины, происходит демонизация России. На этом и строится американская пропаганда. Это касается не только Украины — то же самое происходит на протяжении десятилетий в странах Балтии, Польше. В каждой из этих стран, и на Украине прежде всего, основой, базисом развития подобного рода пропагандистских действий является стремление представить Россию в качестве страны, которая опасна во всех смыслах, которой нельзя доверять, в том числе в отношении российских СМИ и деятелей искусства, поскольку якобы все они имеют стремление подчинить себе Украину», — добавил он.

В свою очередь, Алексей Фененко отметил, что Вашингтон продолжает рассматривать Москву в качестве своего противника, чем и объясняется поддержка подобных проектов на Украине.

Проектная работа

Стоит добавить: в новом проекте американского агентства прямо отмечается, что многие проводимые USAID мероприятия включают в себя цели, связанные со стратегической и общественной коммуникацией касательно проводимых на Украине реформ. В частности, это касается финансируемых США проектов в поддержу децентрализации, реформ в области здравоохранения, финансового сектора, сельского хозяйства и других сфер.

Как подчеркнул Владимир Шаповалов, такие проекты входящего в структуру американского правительства USAID — далеко не единственные подобного рода вливания в развитие «украинской демократии».

«Выделяются достаточно большие средства как из государственного бюджета США, так и из бюджетов различных негосударственных фондов. Под политкорректным заголовком развития демократических институтов необходимо понимать продвижение американских интересов. Именно так обычно маркируется американское финансирование деятельности НКО, партий, политиков в тех или иных странах», — заключил эксперт.

Добавим, что в апреле 2019-го занимавший на тот момент должность спецпредставителя США в Киеве Курт Волкер заявил, что Штаты намерены «надолго остаться на Украине».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).