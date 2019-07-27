Политолог объяснил призыв Волкера освободить украинских моряков

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Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что Россия не показывает готовности отпустить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Политолог объяснил призыв Волкера освободить украинских моряков
  • РИА Новости

«Для Волкера безапелляционность — вообще норма жизни. Весь смысл его присутствия в качестве спецпредставителя заключается в том, чтобы постоянно транслировать претензии Украины к России и выступать её глашатаем. Он считает, что тем самым придадут больше веса этим словам», — пояснил Светов.

Он подчеркнул, что в данной ситуации заявление Волкера имеет небольшое значение. 

«Россия реагирует, Россия отвечает. Было нарушение закона, было задержание, люди предстанут перед судом — они должны отвечать. Что бы там Волкер ни говорил — позиция Россия определённа. Пусть Волкер говорит свои слова, а мы должны делать (так. — RT), чтобы исполнялся закон», — заключил эксперт.

Ранее Волкер призвал Россию освободить украинских моряков «без каких-либо условий».

Волкер заявил, что украинские суда и их экипажи были задержаны незаконно, и призвал освободить их «без каких-либо условий».

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как нарушили границу России.

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