США надеются на пересмотр Россией позиции по украинским морякам

Соединённые Штаты надеются, что Россия изменит позицию по украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе видеобрифинга.

«Мы надеемся, что Россия передумает на этот счёт. Тем не менее сила к России применяться не будет, чтобы принудить её выполнить данное решение суда», — цитирует его ТАСС.

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву призвал освободить украинских военных. При этом требования о прекращении уголовного дела предъявлено не было.

27 мая Мосгорсуд признал законным продление ареста всех украинских моряков.

Военнослужащие Украины были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.