Волкер призвал освободить украинских моряков «без каких-либо условий»

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не показывает готовности отпустить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

«Что касается моряков, к сожалению, от России мы не слышим ничего, что могло бы указывать на то, что она готова их отпустить», — цитирует его «Укринформ».

Он в очередной раз подчеркнул, что украинские суда и их экипажи были задержаны незаконно.

«Их нужно освободить без каких-либо условий», — добавил Волкер.

Ранее Волкер заявил, что Соединённые Штаты надеются, что Россия изменит позицию по украинским морякам.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как нарушили границу России.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал совместный призыв французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель к России освободить задержанных украинских моряков.