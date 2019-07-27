Волкер призвал освободить украинских моряков «без каких-либо условий»
- Reuters
«Что касается моряков, к сожалению, от России мы не слышим ничего, что могло бы указывать на то, что она готова их отпустить», — цитирует его «Укринформ».
Он в очередной раз подчеркнул, что украинские суда и их экипажи были задержаны незаконно.
«Их нужно освободить без каких-либо условий», — добавил Волкер.
Ранее Волкер заявил, что Соединённые Штаты надеются, что Россия изменит позицию по украинским морякам.
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как нарушили границу России.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал совместный призыв французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель к России освободить задержанных украинских моряков.