Глава ДНР Денис Пушилин о ситуации в самопровозглашённой республике

Накануне саммита «нормандской четвёрки» в Париже, посвящённого урегулированию ситуации в Донбассе, корреспонденты RT встретились с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики. В интервью Денис Пушилин рассказал, что, несмотря на экономические трудности и регулярные провокации со стороны Украины, ситуацию в республике удаётся сохранить стабильной.

— Денис Владимирович, как вы можете охарактеризовать ситуацию в республике сейчас?

— В целом ситуация остаётся стабильной. При этом стоит отметить, что Украина делает всё возможное, чтобы создавать определённое напряжение. Несмотря на инициативы, направленные на поддержание мира, заявленные на словах, по факту на линии соприкосновения мы видим совершенно другое. Провокации со стороны Украины продолжаются с достаточной регулярностью. И главнокомандующий Владимир Зеленский в этом плане порой даже хуже, чем его предшественник Пётр Порошенко. Эти провокации можно было бы пережить. Но в результате регулярных обстрелов мирные жители получают ранения и, к сожалению, погибают. Страдает инфраструктура. Поэтому говорить о реальных действенных шагах в сторону мира со стороны нынешнего Киева просто не приходится.

— После разведения войск на пилотных участках стало ли легче гражданам, которые живут в этих районах?

— Легче станет, когда боевые действия прекратятся полностью. Разведение войск — это правильный шаг, но недостаточный для того, чтобы война закончилась.

— Вооружённые силы Украины продолжают использовать для обстрелов приграничных населённых пунктов тяжёлое вооружение в нарушение Минских соглашений. Может, рациональнее было бы отселить людей, которые там проживают, вглубь республики?

— Это вопрос сложный. Не только с практической стороны, но и с моральной. Местные жители, дома которых находятся вблизи линии соприкосновения, не хотят ни при каких условиях их покидать. В основном это люди преклонного возраста. И поэтому, как я вижу, нужно просто добиваться прекращения боевых действий. Это, наверное, самый правильный и нужный путь.

— Было много предложений, в том числе от президента Белоруссии, чтобы на линию соприкосновения пришли миротворческие силы. Как вы относитесь к этим инициативам?

— Есть Минские соглашения, в которых абсолютно чётко, по пунктам определён комплекс мер по урегулированию конфликта. Нужно руководствоваться в первую очередь этим документом, который одобрен Советом Безопасности ООН. Все остальные предложения как минимум подлежат очень серьёзному изучению.

— Донецкая народная республика существует уже пять лет. Как вы оцениваете состояние государственных институтов? Насколько они эффективны?

— Все институты власти сформированы и полноценно работают. Судить об их эффективности должны сами граждане. Со своей стороны могу сказать, что мы стараемся своевременно реагировать на запросы людей.

Не всё безоблачно, не всё получается ввиду тех трудностей, которые связаны со статусом непризнанного государства, с блокадой, с провокациями со стороны Украины. Но тем не менее я вижу здесь перспективу, я настроен достаточно оптимистично. Даже в этих непростых условиях мы делаем ставку на развитие.

— В каком сейчас состоянии экономика ДНР?

— Это самая большая проблема на сегодня. Потому что в этих условиях очень трудно развиваться бизнесу. Но благодаря помощи со стороны России у нас есть возможность реализовывать продукцию. Это пока не те объёмы, не та скорость развития, которая бы нас устроила, но уже можно говорить о положительной динамике. Промышленный потенциал республики довольно высок. У нас огромные запасы коксующегося угля. А это энергоноситель. Мы располагаем очень крупными запасами флюсового известняка, который применяется в металлургии, химической и пищевой промышленности. Я не говорю уже о возможностях машиностроения, металлообработки, химической, медицинской и лёгкой промышленности.

— Удалось ли восстановить работу основных предприятий республики?

— Все предприятия работают. Нам удалось сохранить специалистов. Но сложность в том, что предприятия пока не загружены. Нам предстоит ещё очень много работы, связанной с освоением рынков сбыта продукции и установлением новых связей. Но для того, чтобы максимально нарастить объёмы, необходимо, наверное, признание республики, снятие блокады.

— Где сейчас реализуется продукция?

— По большей части в России. Но появляются партнёры на Ближнем Востоке и в Азии.

— Какие вузы сейчас работают на территории ДНР?

— У нас 18 высших учебных заведений. Четыре вуза аккредитованы в Российской Федерации, то есть выпускники могут получать документы именно российского образца. В области подготовки специалистов мы закрываем все потребности республики.

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— В октябре в ДНР прошла перепись населения. Есть ли результаты?

— Данные ещё обрабатываются. Эта информация очень важна для нас. Миграционные процессы в регионе продолжаются уже шесть лет. Анализ состава населения позволит правильно спланировать и запустить социальные и экономические программы.

— Как организована на территории ДНР выдача российских паспортов? И сколько уже выдано документов?

— Сейчас на территории республики работает 37 отделений миграционной службы, которые занимаются выдачей паспортов Донецкой народной республики, а также приёмом документов для получения паспорта Российской Федерации. В первые месяцы был шквал обращений, большие очереди, сейчас входим в нормальное русло. Миграционная служба рассматривает открытие дополнительных межрайонных отделений в Донецке, Горловке, Енакиеве, Макеевке. Также будут открыты порядка пяти отделений, которые станут заниматься только российскими паспортами.

— Сколько российских паспортов уже выдано?

— По состоянию на декабрь — более 51 тыс. паспортов.

— Вы обещали к концу 2019-го восстановить железнодорожное сообщение Донбасса с Россией.

— Железнодорожное сообщение с Россией у нас уже есть. Речь шла о возможности добраться без пересадок до Москвы и Санкт-Петербурга. Работа в этом направлении продолжается. Пока очень много вопросов, связанных с состоянием железнодорожного полотна, с безопасностью. Надеюсь, что в самые ближайшие месяцы мы это сделаем.

— И последний вопрос. Какой вы видите республику ещё через пять лет?

— Стабильной, развивающейся, неразделимой с Российской Федерацией.