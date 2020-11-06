В ДНР заявили о массированном обстреле со стороны ВСУ

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Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики, представитель ДНР в контактной группе Наталья Никонорова заявила о массированном обстреле региона со стороны ВСУ.
В ДНР заявили о массированном обстреле со стороны ВСУ
  • © Oleksandr Ratushniak
  • AFP

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вынуждены предупредить украинскую сторону, что её «игра с огнём» неизбежно приведёт к адекватному ответу: если ситуация на линии соприкосновения не стабилизируется и ВФУ не прекратят обстрелы нашей территории, мы будем вынуждены открывать ответный огонь на подавление», — отметила она.

Как пишет агентство, Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки почти троекратно усилили количество обстрелов ДНР. Интенсивность огня уже побила все рекорды с момента подписания дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня.

29 октября в ОБСЕ оценили уровень соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.

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