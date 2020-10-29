В ОБСЕ оценили уровень соблюдения режима прекращения огня в Донбассе

Короткая ссылка
В Донбассе соблюдение режима прекращения огня в целом сохраняется. С таким заявлением выступила специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Хайди Грау.
В ОБСЕ оценили уровень соблюдения режима прекращения огня в Донбассе
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«Согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, общая динамика соблюдения режима прекращения огня продолжает в целом сохраняться, что положительно сказывается на жизни гражданского населения в зоне конфликта», — приводит ТАСС её слова.

Грау подчеркнула, что за последние три месяца число случаев нарушения режима тишины «остаётся значительно ниже уровня», который отмечался в июле 2020 года.

Это свидетельствует о важности политической воли для дальнейшего сохранения устойчивого перемирия», — добавила она.

Ранее стало известно, что Киев обязался в течение недели представить проект дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить