В ОБСЕ оценили уровень соблюдения режима прекращения огня в Донбассе

В Донбассе соблюдение режима прекращения огня в целом сохраняется. С таким заявлением выступила специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Хайди Грау.

«Согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, общая динамика соблюдения режима прекращения огня продолжает в целом сохраняться, что положительно сказывается на жизни гражданского населения в зоне конфликта», — приводит ТАСС её слова.

Грау подчеркнула, что за последние три месяца число случаев нарушения режима тишины «остаётся значительно ниже уровня», который отмечался в июле 2020 года.

Это свидетельствует о важности политической воли для дальнейшего сохранения устойчивого перемирия», — добавила она.

Ранее стало известно, что Киев обязался в течение недели представить проект дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе.