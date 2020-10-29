В ОБСЕ оценили уровень соблюдения режима прекращения огня в Донбассе
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«Согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, общая динамика соблюдения режима прекращения огня продолжает в целом сохраняться, что положительно сказывается на жизни гражданского населения в зоне конфликта», — приводит ТАСС её слова.
Грау подчеркнула, что за последние три месяца число случаев нарушения режима тишины «остаётся значительно ниже уровня», который отмечался в июле 2020 года.
Это свидетельствует о важности политической воли для дальнейшего сохранения устойчивого перемирия», — добавила она.
Ранее стало известно, что Киев обязался в течение недели представить проект дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе.