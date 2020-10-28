Киев обязался в течение недели представить дорожную карту по Донбассу

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Киев обязался в течение недели представить проект дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Киев обязался в течение недели представить дорожную карту по Донбассу
  • РИА Новости

По словам Грызлова, в ходе консультаций трёхсторонней контактной группы Украина согласилась представить свой проект дорожной карты в соответствии с предложениями представителей Донбасса.

«После длительных попыток уклониться от работы над дорожной картой сегодня Киев наконец-то взял обязательства в недельный срок представить свой проект дорожной карты по всем вопросам, затронутым в предложениях отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — цитирует российского полпреда ТАСС.

Как отметил Грызлов, это поможет найти «выход из тупика в переговорах».

Ранее в Киеве заявили о готовности открыть два пункта пропуска в Донбассе.

Глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отмечал, что для достижения мира в регионе необходимо прекратить военные действия, провести выборы в самопровозглашённых ДНР и ЛНР, сформировать там органы исполнительной власти, а также принять «пакет экономических законов».

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