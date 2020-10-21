Кравчук рассказал о четырёх этапах реинтеграции Донбасса
По его словам, для достижения мира необходимо прекратить военные действия, провести выборы в ДНР и ЛНР, сформировать там органы исполнительной власти, а также принять «пакет экономических законов».
Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что это огромный массив документов, который объединяет «период войны, после войны и период привлечения неподконтрольных территорий в систему украинской власти».
«Я не знаю, сколько будет тех законов», — цитирует его «24 канал».
Ранее Кравчук рассказал подробности подготовки новой дорожной карты по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.