На Украине призвали создать «новые альянсы» по Донбассу

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Украине для решения проблемы региона, в частности конфликта в Донбассе, нужны «новые альянсы». Об этом заявил вице-премьер Украины, заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников в интервью газете «Зеркало недели».

«Если Минские соглашения больше не работают, то давайте подпишем другие, например Стокгольмские. Почему нет? Швеция будет председательствовать с 1 января в ОБСЕ. Это вопрос политической воли лидеров европейских стран. И не только европейских», — заявил Резников.

В качестве примера он привёл ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Проблеме 30 лет, и сегодня снова рвануло. Это говорит о том, что нельзя затягивать, нужно находить другие решения, садиться вместе и искать. Если бы мы могли сами справиться, мы бы это сделали. Но мы, к сожалению, не можем сами справиться, это правда. Поэтому нужны новые, усиленные альянсы», — добавил он.

Ранее глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал подробности подготовки новой дорожной карты по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

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