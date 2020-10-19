На Украине призвали создать «новые альянсы» по Донбассу
«Если Минские соглашения больше не работают, то давайте подпишем другие, например Стокгольмские. Почему нет? Швеция будет председательствовать с 1 января в ОБСЕ. Это вопрос политической воли лидеров европейских стран. И не только европейских», — заявил Резников.
В качестве примера он привёл ситуацию в Нагорном Карабахе.
«Проблеме 30 лет, и сегодня снова рвануло. Это говорит о том, что нельзя затягивать, нужно находить другие решения, садиться вместе и искать. Если бы мы могли сами справиться, мы бы это сделали. Но мы, к сожалению, не можем сами справиться, это правда. Поэтому нужны новые, усиленные альянсы», — добавил он.
Ранее глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал подробности подготовки новой дорожной карты по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.